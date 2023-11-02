ChatGPT научили составлять достоверные фишинговые письма

В будущем хакеры будут использовать искусственный интеллект (ИИ), который научат организовывать фишинговые атаки. Об этом сообщает издание TechRadar.

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Журналисты медиа сослались на отчет фирмы IBM Security Intelligence X-Force, специалисты которой изучили возможности генеративного ИИ при планировании фишинговых атак. Авторы исследования составили несколько фишинговых писем, некоторые из них были написаны чат-ботом ChatGPT.

Затем специалисты попросили участников исследования оценить качество мошеннических писем и назвать, какие из них показались наиболее достоверными. Как оказалось, большая часть респондентов проголосовала в пользу составленных живыми людьми писем, но «ИИ проиграл с небольшим отставанием».

Специалисты IBM Security Intelligence X-Force заявили, что ИИ составляет слишком большие тексты и делает акцент на теме письма, что не внушает человеку доверия. Однако эксперты отметили, что ChatGPT составил качественное фишинговое письмо за пять минут и пять запросов, тогда как человек потратил бы на это 16 часов.