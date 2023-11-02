Найдено лекарство против потери обоняния при COVID-19

Ученые из Университета здравоохранения Фудзиты (FHU) выяснили, что противовирусное Энситрелвир может вернуть обоняние, утраченное из-за COVID-19. Результаты исследования представлены на IDWeek, собрании специалистов по инфекционным заболеваниям в Бостоне.

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Тяжесть и распространенность потери обоняния и вкуса, связанной с COVID-19, сокращаются, но исследования 2022 года показывают, что около 45% пациентов сообщают об этих симптомах. Хотя некоторую эффективность показал противовирусный препарат молнупиравир, он в основном был доступен только для людей с высоким риском тяжелого заболевания.

В новом исследовании пациенты с легкими и умеренными симптомами COVID-19 принимали 125 или 250 мг энситрелвира, либо плацебо. В начале исследования 20% участников сообщили о некоторой степени потери обоняния или вкуса. После трех дней лечения число людей, испытывающих эти симптомы в группах энситрелвира, начало снижаться быстрее по сравнению с группой плацебо. К седьмому дню доля участников с потерей обоняния или вкуса была на 39% ниже в группе, принимавшей 250 мг энсителвира, чем в группе плацебо. Через три недели после начала лечения все участники сообщили об одинаковом улучшении состояния.