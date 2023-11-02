Китайские ученые нашли необычный способ охлаждать компьютеры

Китайские ученые научились охлаждать компьютеры с помощью соли. Как сообщает портал Techxplore, этот подход может оказаться более эффективным и менее затратным при борьбе с перегревом массивных компьютерных систем.

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Одной из основных проблем в области вычислений является огромное количество тепла, которые выделяют компьютерные массивы. Коммерческим провайдерам приходится использовать системы охлаждения, затрачивая огромное количество воды и электроэнергии для достижения оптимальных температур. Для сравнения, один крупный дата-центр потребляет столько же электричества, сколько используют 50 тысяч домов.

Профессор школы энергетики и окружающей среды Гонконгского университета Вэй Ву вместе с коллегами разработал систему, которую улучшает существующие технологии тепла. Главную роль в ней играет вода, в которую добавлена соль лития с бромидом. Так, для поддержания оптимальной температуры в методе используются способы испарения и десорбции влаги из гигроскопичных солевых растворов через защитную мембрану, сквозь которую может проходить только водяной пар. Сама мембрана имеет структуру, которая предотвращает контакт раствора соли с электронными компонентами.

Устройство может «самопроизвольно и быстро» восстанавливать свою способность к охлаждению, поглощая водяной пар из воздуха в тот момент, когда система неактивна. Вэй Ву сравнил этот процесс с природой, когда млекопитающие регулируют температуру своего тела выделяя влагу с потом и поглощая ее обратно.