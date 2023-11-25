Как доказать, что Земля круглая?

Человечество уже тысячи лет знает, что мир не плоский — и для того, чтобы это выяснить, не нужна высокотехнологичная аппаратура или два высших образования. Портал Popular Science собрал несколько простых экспериментов, которые объясняют (и подтверждают) сферическую форму Земли.

© Pxhere

Проверьте тени на Луне

Видео дня

Греческий философ Аристотель зафиксировал немало наблюдений о сферической природе Земли, однако он также заметил кое-что насчет Луны. Во время лунных затмений, когда наша планета оказывается между Луной и Солнцем, тень на поверхности первой выглядит круглой. Причем она выглядит круглой абсолютно всегда, во время каждого лунного затмения.

Pxhere

Корабли на горизонте

Любой, кто прогуливался по пляжам или портам, мог заметить интересный феномен: приближающиеся корабли не просто «появляются» из-за горизонта — они как бы постепенно поднимаются над линией. Представьте муравья, который идет по поверхности апельсина и заходит в ваше поле зрения. Если вы смотрите прямо на апельсин, то заметите, как тело муравья медленно поднимается над «горизонтом» из-за округления апельсина.

Pxhere

Посмотрите на звезды

Еще одно наблюдение, сделанное Аристотелем. Он объявил Землю круглой из-за того, что путешественники видят разные созвездия по мере удаления от экватора. По возвращению из Египта он отметил, что на египетском и кипрском звездном небе видны созвездия, которые незаметны в северных регионах. Этот феномен можно объяснить только тем, что мы смотрим на небо с круглой поверхности.

Тест палки

Название теста полностью соответствует сути: если вы воткнете в землю палку, она будет отбрасывать тень, которая движется по мере течения времени. Да, точно таким же образом, что и тень от древних солнечных часов. Если бы планета была плоской, то две палки в разных локациях отбрасывали бы одинаковую тень — но этого не происходит. Грек Эратосфен использовал этот принцип, чтобы довольно точно вычислить диаметр Земли.

Pxhere

Заберитесь на гору или холм

Простой эксперимент, который может попробовать каждый. Встаньте на плоском плато и посмотрите на горизонт, можете даже через бинокль. Потом заберитесь на высоту повыше, например, на гору, холм или дерево, и всмотритесь в горизонт еще раз — вы увидите гораздо дальше, чем на земле. Этот феномен объясняется округлостью Земли, и, опять же, он бы не происходил, если бы планета была плоской.

Pxhere

Понаблюдайте за другими планетами