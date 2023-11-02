Третий российский биологический спутник «Бион-М» запустят в 2030 году

Третий российский биологический спутник "Бион-М" запланирован к запуску в 2030 году, согласно докладу Владимира Сычева, заместителя директора по научной работе Института медико-биологических проблем Российской академии наук и научного руководителя программы "Бион", пишет ТАСС.

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Этот проект включает в себя серию российских космических аппаратов, созданных для биологических исследований с целью изучения воздействия радиации и невесомости на живые организмы.