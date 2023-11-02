В русскоязычном сегменте Instagram* выросло количество авторов и контента

Количество авторов и публикующегося контента выросло за последние полгода в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской в России). Всего в октябре россияне опубликовали там более 41 млн сообщений, свидетельствует исследование активной аудитории социальных сетей в России за октябрь 2023 году в сравнении с октябрем 2022 года.

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"Instagram провалился в прошлом году, сейчас там фиксируется небольшой рост за последние полгода. Как по авторам, так и по контенту", - сказал директор по стратегическим коммуникациям Brand Analytics Василий Черный, представляя исследование на Brand Analytics Conference - 2023.

Согласно презентации, количество авторов, публиковавшихся в Instagram в октябре 2023 года, достигло 16,9 млн против 15,9 млн в марте 2023 года. Количество опубликованного контента также выросло с 38,1 млн сообщений в марте до 41,9 млн в октябре.

По информации Mediascope, представленной на конференции, доля россиян старше 12 лет, которые проводят в Instagram более пяти минут в день, также растет. Согласно данным на сентябрь текущего года, на платформу каждый день заходят 4% населения страны.

"И в принципе время в этой соцсети подрастает. Это может говорить о том, что у Instagram сформировалось очень лояльное ядро аудитории - те люди, которые не покидают соцсеть, несмотря ни на что", - сказала руководитель сектора поддержки клиентов сегмента Digital Наталья Бороздина.