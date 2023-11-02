На Алтае нашли еще одну пещеру со следами денисовцев

Российские ученые обнаружили в пещере Козья на Алтае следы обитания древних людей, предположительно – денисовского человека. Так, был найден набор каменных орудий, сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего отделом археологии каменного века Института археологии и этнографии (ИАЭТ СО РАН) члена-корреспондента РАН Михаила Шунькова.

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Пещера Козья находится в 100 км от Денисовой пещеры, где впервые нашли ископаемые останки денисовцев. Ученые определили, что она была обитаема 60-50 тысяч лет назад, в конце среднего палеолита.

Пещера была небольшой и, по мнению исследователей, служила временным охотничьим лагерем для первобытных людей. Каменные орудия были более типичны для денисовцев, поэтому стоянку связали именно с ними.

Получить более точные данные поможет изучение останков. В пещере был обнаружен костный образец, предположительно, осколок зуба. Его отправили на анализ ДНК.

Денисова пещера считается самой древней из обитаемых пещер на территории Сибири. Ее исследуют на протяжении уже 40 лет. За это время там нашли археологические материалы возрастом более 300 тысяч лет.