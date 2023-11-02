Apple, TikTok и Wikimedia в РФ грозят штрафы до 4 млн рублей

Суд рассмотрит протоколы к Apple и TikTok
Таганский суд Москвы зарегистрировал протоколы в отношении Apple, TikTok и Wikimedia за отказ удалить запрещенный контент, им грозят штрафы до 4 млн рублей каждой. Об этом ТАСС сообщили в суде.
"Зарегистрирован протокол в отношении Apple Distribution International LTD, составленный по ч. 2 ст. 3.41 КоАП РФ. Также в суд поступили два протокола в отношении соцсети TikTok и два в отношении фонда Wikimedia", - сказал собеседник агентства.
Даты слушаний протоколов пока не назначены.