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Суд рассмотрит протоколы к Apple и TikTok

Таганский суд Москвы зарегистрировал протоколы в отношении Apple, TikTok и Wikimedia за отказ удалить запрещенный контент, им грозят штрафы до 4 млн рублей каждой. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Apple, TikTok и Wikimedia в РФ грозят штрафы до 4 млн рублей
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"Зарегистрирован протокол в отношении Apple Distribution International LTD, составленный по ч. 2 ст. 3.41 КоАП РФ. Также в суд поступили два протокола в отношении соцсети TikTok и два в отношении фонда Wikimedia", - сказал собеседник агентства.

Даты слушаний протоколов пока не назначены.