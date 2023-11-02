Выявлен шпионский мод для WhatsApp
В «Лаборатории Касперского» зафиксировали шпионский мод для WhatsApp (принадлежит компании Meta*) на Android, который распространяется через Telegram-каналы на арабском и азербайджанском языках, передает агентство «Прайм».
Данный мод «содержит ранее неизвестное вредоносное ПО — троянца-шпиона для Android», говорится в сообщении. Он называется CanesSpy.
Моды являются неофициальными дополнениями к мессенджерам или играм. За счет них расширяются возможности официальных приложений. Мошенники, используя данные программы, занимаются распространением вредоносного ПО.
Отмечается, что общее число подписчиков только в самых популярных Telegram-каналах с модами достигает почти двух миллионов пользователей.
Специалисты отметили, что компании удалось предотвратить свыше 340 тысяч атак в более чем ста государствах.
Среди стран, в которых выявлено самое большое их число, — Азербайджан, Саудовская Аравия, Йемен, Турция и Египет. С попытками заражения также успели столкнуться пользователи из РФ.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская