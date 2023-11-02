Выявлен шпионский мод для WhatsApp

В «Лаборатории Касперского» зафиксировали шпионский мод для WhatsApp (принадлежит компании Meta*) на Android, который распространяется через Telegram-каналы на арабском и азербайджанском языках, передает агентство «Прайм».

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Данный мод «содержит ранее неизвестное вредоносное ПО — троянца-шпиона для Android», говорится в сообщении. Он называется CanesSpy.

Моды являются неофициальными дополнениями к мессенджерам или играм. За счет них расширяются возможности официальных приложений. Мошенники, используя данные программы, занимаются распространением вредоносного ПО.

Отмечается, что общее число подписчиков только в самых популярных Telegram-каналах с модами достигает почти двух миллионов пользователей.

Специалисты отметили, что компании удалось предотвратить свыше 340 тысяч атак в более чем ста государствах.

Среди стран, в которых выявлено самое большое их число, — Азербайджан, Саудовская Аравия, Йемен, Турция и Египет. С попытками заражения также успели столкнуться пользователи из РФ.