Склонность к депрессии связали с генетическим наследием денисовцев

Предрасположенность к депрессии может быть связана с генами, которые современные люди получили от своих вымерших родичей. Соответствующее исследование провели испанские ученые из Университета имени Пумпеу Фабры.

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Ранее эксперты выявили вариацию гена SLC30A9, отвечающего за регуляцию цинка и его транспортировку сквозь клеточные мембраны. Происхождение этого генетического варианта долгое время оставалось неизвестным. Предположительно, он эволюционировал в ходе естественного отбора и был больше распространен в популяциях Восточной Европы.

Новое исследование показало, что вариация совпадает с геномом денисовцев – вымерших сородичей Homo sapiens, чьи останки впервые нашли в Денисовой пещере на Алтае. Совпадений с неандертальцами анализ не выявил.

Ученые заключили, наши предки унаследовали ген от денисовцев, а эволюция по какой-то причине сохранила этот вариант. Но ученые не смогли сказать, какие преимущества он мог нести. По одной из версий, денисовские гены обеспечивали лучшую защиту от холодного климата.

Современным людям вариация гена SLC30A9 несет повышенный риск депрессии и других психических расстройств. По мнению исследователей, это связано с регуляцией цинка. Данное вещество крайне важно для правильной работы нервной и иммунной систем, а вариация гена влияет на его распространение. В дальнейшем ученые намерены более тщательно проанализировать связь цинка и здоровья психики, сообщает PLOS Genetics.