В ЮАР рядом с костями австралопитека нашли смайлик возрастом 3 млн лет

Человека отличает от животных символическое мышление – благодаря ему люди могут видеть образы одушевленных существ в скалах, облаках, а также изображать их самостоятельно на поверхностях и ваять, например, из глины. Ученые очень долго отказывали в наличии символического мышления австралопитекам. Ведь «австралопитек», собственно, в переводе означает «южная обезьяна». До человека разумного еще шагать и шагать.

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Вот около 50 тысяч назад, когда человек нашего вида уже активно осваивал планету, символическое мышление точно было, говорили ученые. И в доказательство приводили искусство в виде наскальных рисунков и статуэток, которого не было не только у австралопитеков, но и у гораздо более близких к нам неандертальцев.

Все перевернула находка одного маленького булыжника в 1920 году. В ЮАР расположен комплекс пещер Магапансгат. Там найдены кости более трех десятков австралопитеков. Но гораздо интереснее оказался камушек.

Круглый булыжник, с обеих сторон которого – нечто похожее на изображения лиц, скорее всего, образовался естественным путем. Этакий каменный смайлик. Но это неважно, главное – что уже 3 миллиона лет далекий предок человека умел видеть живое в неживом, фантазировать.

Откуда это известно? Ученые точно вычислили, что галька принесена в пещеру издалека: поблизости в этой местности такая не встречается. То есть полуобезьяна много километров тащила бесполезный для себя предмет в кармане брюк… Шутка, конечно, ни карманов, ни брюк, ни даже примитивной котомки австралопитеки не изобрели. Скорее всего, наш предок нес эту гальку во рту.

Камушек – не карамелька, перекатывать его за щекой, мягко говоря, невкусно. И тем не менее наш лохматый предок упорно нес его, чтобы, возможно, показать кому-то или любоваться самому.