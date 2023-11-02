Российские ученые проведут эксперимент по созданию «кирпичиков» жизни в космосе

Российские ученые проверят, могли ли аминокислоты, карбоновые кислоты, нуклеиновые основания и сахара, считаемые «кирпичиками» живых организмов, образоваться в открытом космосе и на Луне.

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Как сообщает РИА Новости, заведующий лабораторией микробной экологии человека Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Вячеслав Ильин рассказал, что эксперимент пройдет на биоспутнике «Бион-М2» — его запустят в 2024 году.

Постановщиками эксперимента под названием «Астробио» выступает Объединённый институт ядерных исследований (ОИЯИ). Ранее там уже проводили схожие исследования совместно с римским университетом Sapienza исследования, в которых формамид бомбардировали тяжелыми частицами. В результате он образовывал различные виды органики, в том числе полимолекулярной.

Также в эксперименте примут участие эксперты Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского. Они предоставят материал, который симулирует лунный грунт — это позволит узнать, как бы подобные процессы происходили на спутнике земли.

Ильин отметил, что в ходе исследований ученые хотят установить, возможно ли формирование сложных соединений в условиях открытого космоса, а также сопоставить результаты с выводами уже прошедших экспериментов.