Маск предложил Цукербергу новое название для Facebook*

Основатель компаний Tesla и SpaceX, а также владелец X (Twitter) Илон Маск предложил главе Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марку Цукербергу миллиард долларов за переименование Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) в Faceboob. Об этом сообщает издание The Babylon Bee.

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Маск посчитал свое предложение чрезвычайно остроумным. По его мнению, такой ребрендинг сделал бы пользователей Facebook значительно счастливее.

«Я уже записал несколько замечательных идей для нового логотипа сайта. По-моему, они довольно хороши. Просто пытаюсь принести немного пользы человечеству», – заявил Маск.

По данным The Babylon Bee, Цукерберг не проигнорировал предложение конкурента и отреагировал на него в своей соцсети Threads. Он признался, что сначала хотел пройти мимо этой шутки, но потом задумался над предложением Маска.

«Я бы солгал, если бы сказал, что не задумался об этом ни на минуту. В Faceboob действительно что-то есть…» – написал Цукерберг.

Ссылку на заметку The Babylon Bee Илон Маск опубликовал в своем Twitter-аккаунте. Дополнительно он написал, что все еще считает Faceboob отличным названием.