Стоит ли покупать умные часы от производителя смартфонов Nothing

Новинка от компании Nothing, смарт-часы Nothing CMF Watch Pro, отличается AMOLED-экраном на 1,96 дюйма с технологией Always On Display, наличием защиты от влаги и пыли IP68, GPS-трекером, поддержкой Bluetooth-звонков. Но стоит ли на самом деле брать эту модель?

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Комплект Nothing CMF Watch Pro включает ремешок, краткое руководство, зарядку. Материалы корпуса часов - пластик и алюминиевый сплав.

Дисплей у CMF Watch Pro имеет диагональ 1,96 дюйма, матрицу - AMOLED, плотность пикселей 332 PPI. Русского языка в часах нет, но есть английский. Функция Always On Dysplay работает корректно, однако «разбудить» экран при помощи тапа нельзя.

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Вибромотор тактильно очень приятный у Nothing CMF Watch Pro. И в своей ценовой категории он, пожалуй, лучший, как отметил ведущий.

К смарт-часам нельзя подключить другие устройства по Bluetooth. У CMF Watch Pro также нет отслеживания плавания, как и умного распознавания активности. При этом модель оснащена GPS-датчиком.

На CMF Watch Pro доступен мониторинг сна, уровня стресса, пульса, SPO2. Полноценно график сна на часах при этом не отображается - вам понадобится для этого смартфон.

Уведомления на часы приходят, но текст на русском языке не отображается. То же самое касается смайликов.

Ёмкость аккумулятора - 340 мА*ч, а полный цикл зарядки составляет 2 часа. Время автономной работы - пять суток без включённой функции Always On Display.

Вывод