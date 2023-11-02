Мировой рынок программ на основе ИИ составит $251 млрд к 2027 году

Мировой рынок программного обеспечения (ПО) на базе технологий искусственного интеллекта (ИИ) продолжит расти в среднем на 31,4% в год в период с 2022-го по 2027 год. Объём этого рынка к 2027 году составит $251 млрд против $64 млрд в 2022 году. Такой прогноз представила аналитическая компания International Data Corporation (IDC).

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Прогноз компании учитывает ИИ-платформы, приложения, ПО для системных сред, а также ПО для разработки и внедрения приложений, но не включает платформы и приложения в сфере генеративного ИИ, предназначенные для создания контента. По прогнозам IDC, выручка в этой сфере к 2027 году принесёт дополнительные $28,3 млрд.

Приложения стали самой большой категорией программного обеспечения на базе ИИ с точки зрения выручки в 2023 году. На них приходится около трети всего рынка. Как ожидают аналитики IDC, среднегодовые темпы роста выручки в этой категории за пять лет будут отставать от рынка и составят 21,1%.

Вторая по величине категория — ИИ-платформы. Выручка в этом сегменте будет увеличиваться в среднем на 35,8% в год, прогнозируют аналитики.