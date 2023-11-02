В Chrome для iOS можно изменять расположение адресной строки

В Chrome для iOS появилась возможность изменять расположение адресной строки
Вышла релизная версия мобильного браузера Google Chrome для iOS, в которой можно изменять расположение адресной строки.
На это обратил внимание журналист издания The Verge Джон Портер. По его словам, после выхода обновления 119.0.6045.109 в Chrome для iPhone появилась возможность размещать адресную строку внизу. Для этого не нужно обновляться, функция доступна сразу после выхода браузера из бета-тестирования.
По умолчанию адресная срока находится вверху, как и раньше, а для изменения интерфейса нужно перейти в настройки и выбрать опцию «Адресная строка» или длительно нажать на саму строку и выбрать пункт «Переместить адресную строку в нижнюю часть».
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