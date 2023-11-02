В Chrome для iOS можно изменять расположение адресной строки

Вышла релизная версия мобильного браузера Google Chrome для iOS, в которой можно изменять расположение адресной строки.

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На это обратил внимание журналист издания The Verge Джон Портер. По его словам, после выхода обновления 119.0.6045.109 в Chrome для iPhone появилась возможность размещать адресную строку внизу. Для этого не нужно обновляться, функция доступна сразу после выхода браузера из бета-тестирования.