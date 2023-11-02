Китай планирует достроить пятую станцию в Антарктиде

Сороковая китайская антарктическая научная экспедиция стартовала 1 ноября, в рамках экспедиции к февралю 2024 года планируется завершить строительство новой станции вблизи моря Росса, которая станет пятой научно-исследовательской станцией Китая в Антарктике. Об этом пишет издание Global Times.

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Уточняется, что экспедиция продлится более пяти месяцев. В нее отправились три судна — ледоколы «Сюэлун», «Сюэлун-2» и грузовое судно «Тяньхуэй». Они перевезут материалы и оборудование для строительства станции.

В экспедиции принимают участие более 460 человек — они будут заниматься исследованиями влияния изменения климата на экосистему Антарктики, а также исследуют роль этого региона в глобальном изменении климата.