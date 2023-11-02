Стартовали продажи складного ноутбука Lenovo ThinkPad X1 Fold

Компания Lenovo объявила о старте продаж своего нового продукта — складного ноутбука ThinkPad X1 Fold.

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Этот уникальный гаджет предлагается по цене от $2499, однако стоимость для китайского рынка пока не была озвучена.

ThinkPad X1 Fold оснащен процессорами от i5-1230U до i7-1260U, оперативной памятью от 8 до 32 ГБ LPDDR5-5200 и встроенным SSD M.2 2242 с возможностью выбора объема от 256 ГБ до 1 ТБ.

ITHome

Устройство имеет 16.3-дюймовый OLED-дисплей с соотношением сторон 4:3, разрешением 2560 x 2024 пикселей, яркостью SDR 400 нит и HDR 600 нит, а также 100% охватом цветового пространства DCI-P3.