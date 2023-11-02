Доля Windows 11 составила всего 26% среди ОС от Microsoft

Согласно данным сервиса StatCounter к 1 ноября 2023 года доля Windows 11 составила всего 26 процентов среди всех операционных систем семейства Windows. Абсолютным лидером, спустя 8 лет после выпуска, остается Windows 10 с долей рынка в 69,35 процента.

Популярность Win11 с апреля 2023 года находилась в стагнации и лишь в октябре выросла на 2,5 процентных пункта.

Новый отчет показывает, что под управлением Windows 11 в настоящее время работает более 400 миллионов активных устройств в месяц.

Рост Windows 11 напрямую связан со снижением доли рынка Windows 10. Однако она может компенсировать потери за счет того, что пользователи Windows 7, поддержку которой Microsoft уже прекратила, постепенно переходят на новые, поддерживаемые версии. В настоящее время доля Windows 7 упала до 3,03%.

Доли различных версий Windows в ноябре 2023 года:

Windows 10 - 69,35% (-2,27 процентных пункта, -1,91 процентных пункта в месячном исчислении);

Windows 11 - 26,14% (+2,5 процентных пункта, рост год-к-году на 10,69 процентных пункта);

Windows 7 - 3,03% (-0,3 процентных пункта, -6,6 процентных пункта в годовом исчислении).