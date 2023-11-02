Vivo представила собственную ОС

На Vivo Developer Conference 2023, компания Vivo представила свою собственную разработку в области операционных систем — BlueOS.

© Ferra.ru

Эта система, разработанная собственными силами компании, позиционируется как платформа нового поколения, ориентированная на будущее и поддерживающая широкий спектр взаимодействий.

BlueOS обладает возможностью работы с большими моделями и поддерживает многомодальную работу. Она стала первой в мире операционной системой, чья системная архитектура написана на языке программирования Rust.

Это обеспечивает высокую производительность и безопасность системы. Система расширяет возможности ввода, поддерживая распознавание голоса, изображений, текста, видео, жестов, а также языка жестов и даже мозговых волн.