Техноблогер рассказал о плюсах и минусах смартфона Google Pixel 8

На YouTube-канале Arstayl рассказали об особенностях нового Pixel 8. По сравнению с предшественником у него, к сожалению, нет каких-то значительных изменений.

© YouTube/Arstayl

PIxel 8 по сравнению с Pixel 7 имеет более яркий экран, да и сам дисплей стал больше. Но в целом разница между этими двумя моделями довольно незначительная.

Поддерживает Pixel 8 зарядку уже на 27 Вт (Pixel 7 - на 20 Вт), ёмкость батареи тоже у него стала больше. Изготовлен корпус Pixel 8 из стекла, и он скользкий. Поэтому пользоваться им без чехла не стоит.

У новинки есть также защита от воды и пыли по стандарту IP68, стереодинамики, более тонкие рамки по сравнению с 7-м Pixel.

·Arstayl·

·Arstayl·

·Arstayl·

·Arstayl·

·Arstayl·

·Arstayl·

·Arstayl·

·Arstayl·

·Arstayl·

·Arstayl·

·Arstayl·

Особой разницы в работе процессора на Pixel 7 и 8 эксперт не заметил. Новый процессор точно так же нагревается при нагрузке, функция удаления ненужных объектов на изображении у него работает так же, как на Pixel 7.

Что касается экрана, то у Pixel 8 уже частота обновления 120 Гц, диагональ 6,3 дюйма. Ёмкость батареи тоже увеличилась до 4600 мА*ч.

По части камер Pixel 8 остался примерно таким же, как Pixel 7. Только широкоугольная камера стала делать фото лучше (примеры снимков - выше).

Вывод