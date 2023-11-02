Названа дата презентации антишпионского смартфона «Р-ФОН»

Создатели антишпионского смартфона «Р-ФОН» объявили о полноценной презентации устройства, которая состоится 14 декабря 2023 года в 10:30 по московскому времени.

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Мероприятие будет транслироваться на официальных сайтах НТЦ ИТ РОСА и «Рутек».

«Р-ФОН» — это отечественный смартфон, работающий на платформе РОСА Мобайл. Устройство отличается повышенной безопасностью и защитой от шпионских программ.

Смартфон был полностью собран и прошит операционной системой РОСА Мобайл в России на производственных мощностях АО «Рутек» в Саранске.

Грядущее событие является важным шагом в развитии отечественных технологий и демонстрирует стремление России к созданию собственных высокотехнологичных продуктов.