Назван микроэлемент, снижающий вред от загрязненной окружающей среды

Ученые из Университета Кордовы озвучили микроэлемент, который снижает вред для здоровья при воздействии загрязненной окружающей среды. Им оказался селен. Результаты исследования опубликованы в журнале Science of The Total Environment.

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В ходе эксперимента команда протестировала на мышах влияние смеси загрязняющих веществ, которые распространены в окружающей среде и накапливаются по пищевой цепочке: сочетание металлов (мышьяк, кадмий, ртуть) и лекарственных препаратов (диклофенак, флумеквин). Авторы обращали внимание на то, как образцы воздействуют на белки в печени подопытных на протяжении двух недель.

Оказалось, что эффект от этих двух групп соединений создавал синергию, то есть вместе они действовали более разрушительно для здоровья. Окисление было настолько интенсивным, что все механизмы антиоксидантной защиты были активированы непрерывно, что в конечном итоге приводило к повреждению и прекращению работы многих белков.

При этом сократить ущерб помог селен. В группе, которой давали этот антиоксидант, наблюдалось уменьшение молекулярных повреждений, вызванных загрязнителями.