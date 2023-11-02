Йоханссон подала в суд на приложение ИИ из-за использования ее внешности

По информации издания Variety, актриса Скарлет Йоханссон направила судебный иск по поводу приложения искусственного интеллекта, которое без разрешения использовало её имя и изображение в рекламе.

Йоханссон появилась в 22-секундном рекламном ролике, размещённом в соцсетях. Представители актрисы подтвердили Variety, что она не выступает лицом этого приложения. Адвокат звезды Кевин Йорн планирует всерьёз заняться этим делом.

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