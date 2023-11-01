В Telegram появились новые функции

Мессенджер Telegram обновился до версии 10.2 и получил много новых возможностей. Все они перечислены на официальном сайте проекта.

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Одним из главный нововведений стали «Ответы 2.0». Эта опция позволяет цитировать выделенную часть сообщения, а не весь пост целиком. Также отныне цитируемая часть сообщения выделяется цветным фоном с различными паттернами.

Другой новой функцией стали «Цитаты в тексте сообщений». Она позволяет оформить любой текст в виде цитаты и добавить в сообщение несколько цитируемых фрагментов за раз.

«Настройки для ссылок» позволяют менять формат превью в сообщениях с гиперссылками. Например, можно расположить превью над или под текстом поста или выбрать размер фото в нем. Также появилась возможность выбирать из нескольких превью, если в сообщении больше одной ссылки.

Расширилась функциональность Stories. Теперь видеозаписи данного формата можно перематывать. При съемке фото или видео на селфи-камеру в этом режиме можно настроить тон и яркость подсветки экрана.

Добавились новые возможности кастомизации профиля для обладателей Premium-подписки. Теперь пользователи могут выбрать цвет или комбинацию из нескольких цветов для своего имени в чате.