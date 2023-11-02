Названа самая популярная в мире версия Android

Стала известна самая популярная в мире версия Android
Издание GizChina сообщило, что в октябре 2023 года на долю Android 13 приходилось 22,4% от всех пользователей мобильной ОС Google. Это самая популярная в мире версия Android.
Согласно данным, второй по популярности версией стала Android 11. На эту версию ОC пришлось 21,6% активных устройств. Тройку лидеров замыкает Android 10 — у этой ОС 16,1% от всех пользователей. Следом идут Android 12 и Android Pie.
Наименее востребованной ОС оказалась Android Lollipop, которой пользуются всего 1,4% пользователей.
Самые популярные версии Android
- Android 13 — 22,4%.
- Android 11— 21,6%.
- Android 10 — 16,1%.
- Android 12 — 15,8%.
- Android Pie — 10,5%.
- Android Oreo — 7,3%.
- Android Nougat — 2,6%.
- Android Marshmallow —1,9%.
- Android Lollipop — 1,4%.
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