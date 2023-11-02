Названа самая популярная в мире версия Android

Издание GizChina сообщило , что в октябре 2023 года на долю Android 13 приходилось 22,4% от всех пользователей мобильной ОС Google . Это самая популярная в мире версия Android.

Согласно данным, второй по популярности версией стала Android 11. На эту версию ОC пришлось 21,6% активных устройств. Тройку лидеров замыкает Android 10 — у этой ОС 16,1% от всех пользователей. Следом идут Android 12 и Android Pie.