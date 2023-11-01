Биологи узнали правду о динозаврах-падальщиках

«Даже когда хищникам была доступна добыча, на которую можно охотиться, давление естественного отбора благоприятствовало падальщикам, в то время как хищники страдали от более низкой приспособленности. Мы думаем, что аллозавры, вероятно, ждали, пока группа завроподов не пострадает в засушливый сезон, питались их тушами, накапливали жир в своих хвостах, а затем ждали до следующего сезона, чтобы повторить процесс. Это имеет смысл, потому что в одной туше завропода было достаточно калорий, чтобы поддерживать около 25 аллозавров в течение недель или даже месяцев, а завроподы часто были самыми многочисленными динозаврами в окружающей среде», — объяснили ученые.