Внутри Земли нашли крупные куски протопланеты Тейя

Китайские ученые нашли доказательства тому, что крупные куски протопланеты Тейя, которая могла столкнуться с Землей около 4,5 млрд лет назад, остались внутри нашей планеты. Соответствующая публикация появилась в журнале Nature.

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Предполагается, что Луна образовалась после того, как Тейя столкнулась с нашей планетой, которая тогда только формировалась. Столкновение двух колоссальных космических тел привело к тому, что в космос было выброшено огромное количество материи, которое впоследствии стало Луной. Считается, что вещество двух планет в последствии перемешалось, однако эксперты из Китайской академии наук нашли доказательства, что это не так.

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Команда проанализировала два массивных пласта вещества, называемые LLVP-аномалиями — они были обнаружены сейсмологами в нижних прослойках мантии и в окрестностях поверхности ядра Земли в последние несколько десятилетий. Они представляют собой структуры длиной в сотни и тысячи километров, которые обладают совсем иной плотностью и составом, нежели окружающие их породы. Прежде ученые считали, что они являются фрагментами древней морской коры Земли или же остатками первичных пород планеты.

Китайские геологи поставили этот факт под сомнение. Они изучили вулканические породы из Исландии, предположительно, связанные с LLVP-аномалиями. Выяснилось, что они содержат в себе необычайно много благородных газов и других веществ, которые в больших количествах присутствовали в первичной материи Солнечной системы.

Такое наблюдение натолкнуло ученых на мысль, что сейсмические аномалии могут быть частями Тейи. Отталкиваясь от этой идеи исследователи просчитали последствия столкновения двух протопланетарных объектов и выяснили, что падение Тейи привело к образованию не только сейсмических аномалий, но и двухслойной структуры мантии Земли. Схожим образом это вызвало и различия в химическом составе пород нижней и верхней мантии Земли — они сохранились на протяжении всех 4,5 млрд лет существования виртуальной земли.