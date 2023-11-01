Палеонтологи впервые извлекли геном шерстистого носорога из окаменевших фекалий

Группа немецких палеонтологов, эволюционистов и геологов впервые выделила митохондриальный геном шерстистого носорога. Это удалось сделать благодаря находке копролитов (окаменевших экскрементов) древних гиен в пещерах Германии. Исследование опубликовано в научном журнале Biology Letters.

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Согласно предыдущим изысканиям, существовало два вида шерстистых носорогов — сибирский и европейский. Первые обитали в Евразии, а вторые жили в Европе. Евразийские носороги исчезли около 14 тыс. лет назад, но время вымирания их европейских сородичей до сих пор остается неизвестным.

Научная группа изучила в лаборатории копролиты из пещер Бокштайн-Лохе и Холенштайн-Штаделе, выделив ДНК гиены и по крайней мере одного шерстистого носорога из каждого образца.