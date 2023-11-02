Журналисты высмеяли новый компьютер Apple

В ночь с 30 на 31 октября 2023 года компания Apple провела презентацию Scary Fast, на которой представила компьютер iMac с новым процессором М3. В The Verge обратили внимание, что вместе с компьютером Apple не обновила фирменную беспроводную мышку Magic Mouse, и сочли это крайне досадным упущением.

The Verge пишет, что обычно вместе с новыми компьютерами Apple представляет и новую периферию для них. Однако в этот раз американский IT-гигант не стал обновлять аксессуары, что автоматически поставило покупателей новых iMac в неудобное положение. Дело в том, что Magic Mouse до сих пор используется разъем Lightning, в то время как остальные гаджеты Apple (смартфоны, планшеты, наушники) перешли на USB-С. Таким образом, владельцам iMac придется иметь на рабочем столе кабель Lightning только для зарядки мышки.