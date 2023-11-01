Ученые определили самые «горячие точки» нагрева мирового океана

Австралийские ученые из Университета Нового Южного Уэльса выяснили, что темпы потепления глобального океана выросли почти в два раза в 2010-2020 годах по сравнению с 1999-2000 годами. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

© Газета.Ru

Океаны выполняют большую часть работы, поглощая более 90% избыточного антропогенного тепла, накопленного в климатической системе Земли и сдерживая повышение температуры атмосферы.

Видео дня

«Температура мирового океана в 2023 году станет самой высокой из когда-либо зарегистрированных. Уровень моря повышается, потому что жара заставляет воду расширяться, а лед — таять. Экосистемы также испытывают беспрецедентный тепловой стресс, а частота и интенсивность экстремальных погодных явлений быстро меняются», — отметил автор исследования, профессор Мэтью Ингланд.

Для исследования ученые сопоставили все доступные наблюдения за активностью потепления океана, охватывающие данные современных сенсоров Арго — международной программы исследования океана. Затем они проанализировали поглощение тепла водными массами и количественно оценили роль каждой водной массы в изменении содержания тепла в океане.

Исследователи обнаружили, что океаническое потепление распространилось по всему миру, распространяясь от поверхности до глубоководных регионов, известных как абиссальные слои, и охватывая каждый бассейн от тропиков до полярных регионов. Однако распределение потепления океана по регионам было совсем не равномерным.

В Южном океане наблюдался самый большой рост накопления тепла за последние два десятилетия, и он удерживает почти столько же избыточного антропогенного тепла, как Атлантический, Тихий и Индийский океаны вместе взятые. Сюда входят две большие массы воды в Южном океане, которые в совокупности заполняют диапазон глубин 300–1500 метров.

Как именно будет происходить поглощение тепла в ближайшие десятилетия и далее, остается крайне неопределенным. Например, если океаны станут менее способными поглощать тепло, это будет иметь серьезные последствия для темпов будущего изменения климата.