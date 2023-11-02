Появились результаты первых замеров мощности нового флагманского чипа Apple M3 Max

В сети появились первые результаты тестирования 16-дюймового MacBook Pro с процессором Apple M3 Max в бенчмарке Geekbench 6. Об этом сообщает издание MacRumors.

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Apple M3 Max выполнен по трехнанометровому техпроцессу, имеет 16 вычислительных ядер и 40 графических. В Geekbench 6 в многоядерном режиме чип набрал 21 084 балла. Как пишет MacRumors, данный результат сопоставим с показателями компьютеров Apple с процессором M2 Ultra, самым мощным на текущий момент чипом компании (21 182 балла у Mac Pro и 21 316 баллов у Mac Studio).

Таким образом M3 Max занимает вторую строчку в рейтинге самых производительных процессоров Apple. Тройку лидеров замыкает М2 Max, который в многоядерном режиме тестирования Geekbench 6 набирает 14 495 баллов. Получается, что M3 Max мощнее M2 Max примерно на 45%, что соответствует утверждению Apple.

Далее в рейтинге процессоров идут M1 Max с результатом 12 185 баллов и М3, который "выбивает" 11 836 баллов.