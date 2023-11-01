ZTE представила карманный Wi-Fi роутер размером с брелок

Компания ZTE порадовала своих поклонников, представив на рынке Китая новинку — карманный Wi-Fi роутер U10S Pro.

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Этот компактный гаджет стал настоящим прорывом в мире портативных устройств для доступа в интернет. Разработчики оснастили его собственным чипсетом, что обеспечивает высокую производительность и надежное соединение.

Роутер поддерживает Wi-Fi 6 и обеспечивает стабильный сигнал и быстрый доступ в интернет через 4G сети крупнейших китайских операторов.

U10S Pro отличается стильным и тонким дизайном, его размеры составляют всего 108 × 59.8 × 18.9 мм, а вес — 120 грамм.

Gizmochina

На передней панели расположен небольшой круглый дисплей, который отображает всю необходимую информацию о работе устройства. Роутер способен поддерживать подключение до 32 устройств одновременно и обеспечивает до 10 часов автономной работы благодаря встроенному аккумулятору на 3000 мАч.