Физики выяснили, что свет может испарять воду без передачи тепла

Физики выяснили, что свет способен испарять воду без передачи тепла. Как сообщает NewAtlas, эксперимент ученых из Массачусетского технологического института (MIT) показал, что фотоны света способны отщеплять кластеры молекул воды у поверхности жидкости — явление получило название «фотомолекулярный эффект».

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Испарение воды происходит тогда, когда молекулы у поверхности жидкости получают достаточно энергии или тепла, чтобы улетучиться. К более глубокому исследованию вопроса ученых подтолкнули наблюдения последних лет, когда эксперименты с гидрогелями показали несоответствие скорости испарения и используемого для этого тепла.

Базовые эксперименты показали, что причиной испарения воды может быть свет, а не переносимая им энергия. Для проверки теории ученые поместили образец гидрогеля в контейнер на весах и облучали его светом с различной длиной волны. Его изолировали от оборудования и ламп, чтобы предотвратить передачу тепловой энергии воде. Измерения показали, что жидкость действительно испарялась с превышающей по тепловому пределу скоростью. Степень испарения менялась в зависимости от длины волны света — максимум был достигнут при длине волны, которая соответствует зеленому свету. Зависимость также подтверждает, что скорость испарения не связана с передачей тепла.

Эксперимент повторили в темноте, подогревая образец электричеством. Сила тока и мощность в итоге была такой же, как при облучении образца светом. Известная физика не подвела: объем испарения оказался в пределах термодинамики и был ниже того, который испаряется при облучении лишь светом.