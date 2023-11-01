Астронавты NASA завершили выход в открытый космос

Выход начался в момент переключения скафандров на автономное питание в 08:05 по времени восточного побережья США (15:05 мск) и завершился в 14:47 (21:47 мск). Таким образом, он продлился 6 часов и 42 минуты. За это время астронавты провели отладку одного из устройств для позиционирования панелей солнечных батарей, установили крепление для последующего монтажа солнечных панелей, однако не успели полностью демонтировать блок радиоэлектроники. Для двух астронавтов этот выход в открытый космос стал первым в карьере.