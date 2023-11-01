28 стран приняли декларацию по безопасному применению ИИ

28 государств, принимающих участие в проходящем в Великобритании первом международном саммите по безопасному использованию искусственного интеллекта, приняли Декларацию Блетчли по безопасному применению ИИ. Документ распространила канцелярия премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака, передает ТАСС.

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«Для всеобщего блага искусственный интеллект должен проектироваться, разрабатываться, внедряться и использоваться безопасным образом, чтобы быть ориентированным на человека, заслуживающим доверия», — отмечается в документе.

В декларации также отмечается, что ИИ «представляет и значительный риск», распространяемый «на каждодневную жизнь».

«Необходимо учитывать аспекты защиты прав человека, справедливости, прозрачности, подотчетности, безопасности, регулирования, надлежащего надзора со стороны человека, этики, а также конфиденциальности и защиты данных», — указывается в документе.

Документ подписали Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Израиль, Индия, Индонезия, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Кения, Китай, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Республика Корея, Руанда, Саудовская Аравия, Сингапур, США, Турция, Украина, Филиппины, Франция, Чили, Швейцария и Япония.