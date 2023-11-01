Археологам удалось подтвердить легенду возрастом почти 2 тысячи лет

Китайским археологам удалось найти подтверждение легенды возрастом почти 2 тысячи лет, которая связана с первым правителем империи Западная Цинь Циня Шихуанди (236-290 годы н.э.).

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Как сообщает портал Dayoo, исторические записи гласили, что император любил объезжать свой дворцовый комплекс на карете, запряженной овцами, и выбирал для ночлега то место, у которого остановятся животные.

Ученые обнаружили около мавзолея императора в Сиане, на северо-западе Китая, погребальную камеру. В ней находились хорошо сохранившуюся четырехколесную деревянную колесницу и богато украшенную карету. Хотя основной корпус пришел в негодность, экспертам удалось определить его предназначение по фрагментам приспособлений, с помощью которых овцы тянули карету.