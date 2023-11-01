Китайская компания начала сбор средств на создание аналога Falcon 9

Китайская компания Space Pioneer начала новый сбор средств на создание аналога американской ракеты Falcon 9. Об этом пишет SpaceNews.

© Lenta.ru

Китайский стартап рассчитывает получить несколько сотен миллионов юаней, которые будут направлены на разработку носителя Tianlong-3, способного выводить на околоземную орбиту до 17 тонн полезных грузов, а также производство менее грузоподъемной ракеты Tianlong-2.

Первый пуск Tianlong-3 планируется провести в первой половине 2024 года.

Двухступенчатая ракета длиной 71 метр и диаметром 3,8 метра будет иметь стартовую массу 590 тонн и многоразовую первую ступень. Двигатели носителя работают на смеси жидкого кислорода и керосина.