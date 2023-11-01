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Личная гигиена в невесомости: российский космонавт показал процесс чистки зубов на МКС

Российский космонавт Константин Борисов показал Ruptly, как чистят зубы и бреются в условиях невесомости на МКС.

У каждого члена экипажа есть специальный гигиенический набор, в которых входит всё необходимое, от зубной щётки до расчёски. Для чистки зубов космонавты используют воду и специальную пасту, которая плохо пенится.

Также Борисов рассказал, что в невесомости бреются двумя способами — обычным одноразовым станком или электрической бритвой.