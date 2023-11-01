Российский космонавт Константин Борисов показал Ruptly, как чистят зубы и бреются в условиях невесомости на МКС.

У каждого члена экипажа есть специальный гигиенический набор, в которых входит всё необходимое, от зубной щётки до расчёски. Для чистки зубов космонавты используют воду и специальную пасту, которая плохо пенится.