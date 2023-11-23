Зачем построили самый большой рентгеновский аппарат в мире

Где находится самое холодное место на планете? Нет, не в Антарктиде — в Калифорнии. Глубоко под парком Менло расположен туннель, где температура держится всего в паре градусов от абсолютного нуля. И она необходима для работы самого большого рентгеновского аппарата в истории. Журнал Popular Mechanics рассказал о нем подробнее.

© SLAC

Лазер LCLS-II впервые сгенерировал мощный радиационный луч 12 сентября 2023 года, тем самым ознаменовав наступление новой эры рентгеновского анализа. На полной мощности машина способна излучать миллионы пульсов в секунду, которые обеспечивают луч в 10 000 раз ярче предыдущей версии установки.

Видео дня

LCLS-II генерирует пульсы за счет ускорения свободных электронов практически до скорости света: именно поэтому машина занимает целый подземный тоннель. При попадании в магнитное поле электроны начинают вибрировать, что, в свою очередь, создает рентгеновские лучи. Причем они высвобождают такой объем энергии, что, если запустить LCLS-II при комнатной температуре, корпус машины быстро расплавится. Охладительная система установки потребляет больше электричества, чем сам рентген.

Наверное, со стороны это звучит не очень впечатляюще, однако тысячи ученых борются за право провести эксперименты при помощи LCLS-II. Дело в том, что короткая длина волн рентгеновских лучей позволяет специалистам делать снимки реакций на атомном уровне. Машина может запечатлеть момент миллиардной доли от миллионной части секунды — по сути, она снимает «молекулярные фильмы». Например, биологи при помощи этой технологии могут заснять процесс фотосинтеза в реальном времени или проследить за взаимодействием протеинов на скорости, которая прежде была невозможной.