Редкую версию первого iPhone продали за 12 млн рублей

В конце октября завершился осенний аукцион LCG Auctions, посвящённый технике Apple. Всего на выставке были выставлены 246 лотов, среди которых особенно выделился редкий экземпляр самого первого iPhone. Его купили за $133 тысячи (около 12 млн рублей).

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В 2007 году Apple выпустила две версии первого iPhone: с 4 Гб и 8 Гб встроенной памяти. Пользователи начали массово скупать версию с большим объёмом хранилища, из-за чего компания была вынуждена снять с производства версию на 4 Гб. Именно эта версия и была продана на LCG Auctions — гаджет пролежал в нераспакованной коробке целых 16 лет и наконец нашёл своего владельца.