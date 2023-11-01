Эксперты назвали минусы нового процессора Apple M3 Pro

Накануне Apple представила свой новейший процессор — M3 Pro.

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Новинка произведена по передовому 3-нм техпроцессу. Чип обеспечивает выдающуюся производительность на ватт при меньшем энергопотреблении по сравнению с конкурирующими чипсетами.

Однако, несмотря на все эти улучшения, эксперты обнаружили, что в сравнении с предыдущим поколением M2 Pro новый процессор имеет некоторые ухудшения.

В частности, пропускная способность памяти M3 Pro уменьшилась на 25% по сравнению с M2 Pro. Один из вариантов M2 Pro с 12-ядерным процессором и 19-ядерным графическим процессором на бумаге выглядит лучше, чем M3 Pro.

Новый чип оснащен 18-ядерным графическим процессором, что на одно ядро меньше, чем у M2 Pro. Кроме того, хотя Apple сохранила количество ядер CPU на обоих чипсетах, их конфигурация была немного изменена.

В то время как M2 Pro имеет восемь производительных и четыре эффективных ядра, M3 Pro имеет меньше производительных ядер — всего шесть, а также шесть эффективных.