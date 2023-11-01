Глава Минцифры рассказал о процессе создания Цифрового кодекса

Минцифры может завершить создание Цифрового кодекса в 2026 году
Минцифры России может завершить создание Цифрового кодекса в 2026 году. Об этом журналистам сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.
По его словам, министерство в настоящее время вносит соответствующие изменения в отраслевые законы.
"Это очень сложный длинный путь. Цифровой кодекс, как продукт, как мне кажется, он очень востребованный, потому что комплексное регулирование отношений, связанное с цифрой, требует вынесения в отдельный кодекс. Горизонт [завершения создания кодекса] 2026 год, не раньше", - сказал Шадаев.
Министр также сообщил, что представители отрасли изъявили желание поучаствовать в разработке документа.
Минцифры России готовит проект Цифрового кодекса, который систематизирует разрозненные и противоречащие друг другу нормативные акты в сфере IT и связи. Кодекс должен установить единый понятийный аппарат и четкие регуляторные требования к государственным информационным системам. Также документ должен установить комплексное регулирование облачных технологий, больших данных и искусственного интеллекта.