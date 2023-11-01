Глава Минцифры рассказал о процессе создания Цифрового кодекса

"Это очень сложный длинный путь. Цифровой кодекс, как продукт, как мне кажется, он очень востребованный, потому что комплексное регулирование отношений, связанное с цифрой, требует вынесения в отдельный кодекс. Горизонт [завершения создания кодекса] 2026 год, не раньше", - сказал Шадаев.