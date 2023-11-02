Ученые рассчитали оптимальную продолжительность сна

Норвежские ученые проанализировали связь между продолжительностью сна и здоровьем мозга. Они определили оптимальную продолжительность сна, позволяющую избежать атрофии.

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В исследовании приняли участие представители Университета Осло вместе с коллегами из Великобритании, Германии, Дании, Испании, США и Швейцарии. Они проанализировали данные МРТ (магнитно-резонансной томографии) почти 50 тысяч человек в возрасте от 20 до 89 лет.

Средняя продолжительность сна у участников оставалась относительно стабильной на протяжении всей жизни и составляла около семи часов. Результаты исследований показали, что и очень долгий, и очень краткий сон вредны для мозга. В первом случае наблюдаются большие потери вещества в задних отделах, во втором страдает белое вещество мозжечка и таламуса.

Ученые определили, что оптимальной является продолжительность сна в 6,5 часов. В таком случае у испытуемых отмечался максимальный объем подкорковых структур, а также самая толстая кора больших полушарий и самый малый объем желудочков, сообщает Nature Human Behaviour.