Смартфоны Samsung Galaxy S20 и Galaxy Note 20 останутся без Android 14

В конце октября Samsung рассказала о преимуществах One UI 6.0 — новой версии оболочки, которая будет основана на новой Android 14. В компании раскрыли список смартфонов, которые получат апдейт, среди которых были крайне популярные Galaxy S20 и Galaxy Note 20, вышедшие в 2020 году.

Как выяснила редакция SamMobile, «народные» смартфоны всё же не получат апдейт до Android 14. Дело в том, что для обоих гаджетов выпустят отдельный патч с ИИ-функциями Galaxy Enhance-X, однако до полноценного обновления дело всё же не дойдёт. Косвенно на это указывает и то, что Samsung обещала поддерживать Galaxy S20 и Galaxy Note 20 в течение трёх лет — с тех пор оба гаджета получили апдейты до Android 11, 12 и 13.