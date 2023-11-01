Телескоп «Джеймс Уэбб» изучил атмосферы четырех массивных планет
Телескоп «Джеймс Уэбб» провел наблюдения за четырьмя экзопланетами, которые вращаются вокруг звезды на расстоянии 133 световых лет от Земли. Системе присвоили обозначение HR 8799.
Система HR 8799 является молодой по космическим меркам – ей около 30 миллионов лет. Звезда в 1,5 раза массивнее Солнца и почти в пять раз ярче.
Все четыре планеты, обозначаемые буквами b, c, d и e, обладают большой массой – от 5,7 до 9,1 массы Юпитера. Они находятся на расстоянии от 16 до 71 астрономической единицы от звезды (одна а.е. – примерное расстояние между Землей и Солнцем) и совершают полный оборот за 45-460 лет.
Массивные планеты-гиганты, которые вращаются по большим орбитам, встречаются крайне редко. Чтобы получить больше данных о необычных объектах, ученые применили прибор MIRI и коронограф. Они позволяют получить высококонтрастные изображения.
Новые данные показали, что температура планет колеблется от 900 К до 1300 К (626-1020 градусов Цельсия), при этом самый близкий к звезде объект оказался самым холодным. Было доказано присутствие воды и оксида углерода в атмосферах планет, возможно наличие метана.
Ученые отметили, что это был первый «взгляд» JWST на молодую экзопланетную систему с помощью прибора MIRI. Наблюдения за молодыми звездными системами очень важны, поскольку позволяют лучше понять историю нашей собственной Солнечной системы, сообщает Universe Today.
Ранее сообщалось, что телескоп «Джеймс Уэбб» сделал снимок Крабовидной туманности. Он позволил выявить ранее неизвестные особенности объекта.