5 самых странных военных фортификаций

Многие государства возводят оборонительные сооружения на случай атаки извне. Нюанс в том, что они далеко не всегда оказываются полезными или эффективными, пускай на бумаге задумка и смотрится отлично. Журнал Popular Mechanics рассказал о пяти самых странных военных фортификациях в истории.

© Wikipedia

Голландская линия водной обороны

Видео дня

У Нидерландов всегда были непростые отношения с морем. Страна многие годы старалась держать океан на расстоянии вытянутой руки при помощи насыпей, стен и прочих барьеров. 17% территории государства раньше находилось под Северным морем, тогда как еще 26% пребывают ниже уровня воды — их бы гарантированно затопило без находчивых инженерных решений.

В XVII веке Нидерланды задумали обуздать океан, чтобы создать непробиваемые барьеры. В 1629 году принц Фредерик Генри начал строительство линии водной обороны: длинной вереницы защитных сооружений, которая включала в себя укрепленные деревни и форты в районе затопляемых земель. Причем странная задумка действительно оправдала себя — водные фортификации помогли остановить французскую армию во время Голландской войны 1672-1678 годов.

Wikipedia

Великая Китайская стена

Великая Китайская стена — самое большое рукотворное сооружение на планете. Огромная фортификация, построенная из камня и земли, простирается от пустыни Гоби до Тихого океана. Хотя, на самом деле, «стена» — это цепочка из множества стен помельче, среди которых встречаются наблюдательные посты, парапеты с бойницами и защитные позиции.

Непонятно, действительно ли китайские власти верили, что стена сможет защитить государство от любых нападений. Она не является неприступной: бои разрушили некоторые секции, построенные в 200 году до нашей эры. Скорее всего, Великая Китайская стена должна была замедлить нападающие войска и помешать им вывезти награбленную добычу. Кроме того, длина и монолитность стены выступали символами могущества императора.

Wikipedia

Линия Макнамары

Когда США начали высадку наземных войск во Вьетнаме, Пентагон нацелился на вражеские линии снабжения, которые доставляли войска и ресурсы в Южный Вьетнам. Воздушная изоляция т.н. «тропы Хо Ши Мина» не принесла результатов — Америке не хватало постоянного наземного присутствия. Поэтому министр обороны обратился за консультации к JASON — группе ученых, наставляющих правительство США по вопросам военных технологий.

Коллегия специалистов порекомендовала армии комбинацию воздушных мин и невидимого заслона из сенсоров, которые обнаруживали бы вражеские войска. Микрофон ACOUSID, предназначенный для поиска субмарин, был переоборудован для обнаружения звуков двигателей грузовиков и человеческой речи. Помимо этого, инженеры использовали сейсмические датчики, после чего авиация передавала собранные данные на специальные станции. Правда, в конце концов, план Макнамары так и не повлиял на ход войны.

Wikipedia

Морские форты Манселла

В начале Второй мировой войны правительство Великобритании поняло, что немецкие бомбардировщики достигали сердца Лондона, следуя вдоль реки Темзы на запад. Чтобы отвадить захватчиков, Королевский флот построил четыре форта неподалеку от восточного берега Британии; армия соорудила еще три в устье Темзы. Оборонительные сооружения получили название «форты Манселла» в честь своего создателя — Гая Манселла.

Фортификации, состоявшие из бетона и стали, были вооружены 3,7-дюймовыми и 40-миллиметровыми противовоздушными орудиями. Они также работали в качестве станций раннего предупреждения и оповещали войска о прибытии немецких самолетов. Многие форты Манселла до сих пор стоят на своих местах, хотя теперь они считаются непригодными для обитания.

Wikipedia

Фейковые дома и виллы в Швейцарии

Швейцария занимает нейтральную позицию во всех вооруженных конфликтах уже более двух столетий. Политика не позволяет стране вмешиваться в войны через альянсы, но нюанс в том, что она также лишает государство возможных союзников. К концу XIX века Швейцария создала план «Национальная крепость»: в случае нападения граждане должны были переместиться в центр страны, где горы обеспечили бы большую степень защиты.