Ученые ошиблись в расчетах наступления «взрывоопасного» солнечного цикла
Центр прогнозирования космической погоды (NOAA’s Space Weather Prediction Center, SWPC) опубликовал «пересмотренный прогноз» текущего солнечного цикла. Предполагается, что пик солнечной активности наступит раньше, чем ожидалось, передает Livescience.com.
Ранее прогнозировалось, что пик солнечной активности наступит в конце 2024 года. Однако ученые организации пришли к выводу, что солнечная активность будет активно нарастать и достигнет максимума, возможно, в период с января по октябрь 2024 года.
Специалисты считают, что предстоящий солнечный пик будет «более взрывоопасным».
В публикации говорится, что в период пика солнечной активности на Земле могут наблюдаться сильные магнитные бури.
Есть риск того, что возмущенный геомагнитный фон повлечет за собой перебои связи, повреждение энергетической инфраструктуры, а также выход из строя GPS-спутников, отмечается в статье.
Кроме того, в такой период могут наблюдаться сбои на критически важной инфраструктуре, указал автор.
Ранее команда астрономов пришла к тому, что околоземный астероид Камоалева (Kamo'oalewa), который был обнаружен некоторое время назад, может быть обломком Луны. Специалисты считают, что в результате метеоритного удара астероид был выброшен с лунной поверхности. Подчеркивается, что его траектория позволила астероиду оказаться на орбите вокруг Солнца. Он был близок к орбитам Земли и Луны.