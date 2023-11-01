В Турции обнаружили древнейшую в мире верфь

Остатки крупнейшей и древнейшей в мире верфи были найдены на севере острова Дана. Она могла вместить до 300 кораблей.

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«Мы доказали, что это самая старая, нетронутая и сохранившаяся верфь в мире», – отметил доцент Хакан Ониз из Университета Акдениз.

Остров Дана находится в регионе Киликия. Благодаря запасам железной руды и кедровой древесины он был центром международной политики и торговли еще со времен бронзового века.

Археологи обнаружили на острове 296 эллингов разных периодов времени. Это означает, что на верфи одновременно могло строиться до 300 кораблей, и все суда являлись военными. Также там проводили ежегодное техническое обслуживание судов и их ремонт.

Такой большой флот, по словам ученых, должен был внести важнейший вклад в укрепление военно-морской мощи в Средиземном море. Одновременное строительство 300 кораблей изменило политический, военный и коммерческий баланс в регионе.

Археологи подчеркнули, что корабли, построенные на острове Дана, участвовали в различных сражениях, включая войны бронзового века и конфликты между греками и персами.

Эллинги на острове были преимущественно вырублены в скале. Передние части некоторых из них разрушились, но задние сохранились до наших дней. Некоторые стапели обрушились в море во время землетрясений.

Археологи обследовали в том числе затопленные участки сооружений. Для этого использовались гидролокаторы и автономные подводные устройства, сообщает Arkeonews.