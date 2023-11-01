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Google научился решать математические и физические задачки прямо в поисковой строке

Компания Google представила интересное обновление для поиска и Lens, которое должно помочь учащимся решать более сложные задачи.

Google научился решать математические задачи прямо в поисковой строке
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Теперь, когда вы ищете решение математической задачи в Поиске, вы можете получить дополнительную помощь по точным наукам, таким как тригонометрия и физика.

Просто введите уравнение или интеграл в строку поиска или сделайте снимок с помощью Lens, чтобы увидеть пошаговое объяснение и решение. Вы также можете ввести «калькулятор уравнений», чтобы попробовать новую функцию на компьютере.

Google

Благодаря улучшениям в больших языковых моделях компании теперь вы также можете получить помощь с текстовыми задачами, начиная с многих основных тем школьной физики.

По словам представителей Google, все эти улучшенные функции смогут помочь людям удовлетворять свое любопытство и узнавать что-то новое.

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